Il comunicato della FA: "Condanniamo le atrocità della Russia, in futuro non giocheremo contro di loro"

"Per solidarietà all'Ucraina e per condannare pienamente le atrocità che le autorità russe stanno commettendo, la FA conferma che non giocheremo alcun match internazionale contro la Russia per il prossimo futuro". La FA - la Federazione inglese - tramite un comunicato ha condannato fermamente le azioni da parte del Governo russo e ha confermato che la nazionale dei Tre Leoni non giocherà match internazionali contro la selezione attualmente guidata da Valerij Karpin.