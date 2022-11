Il Corriere della Sera: "Calcio, diritti, proteste. Al via in Qatar il Mondiale più costoso"

MilanNews.it

Il Corriere della Sera nella parte centrale della prima pagina di oggi titola così: "Calcio, diritti, proteste. Al via in Qatar il Mondiale più costoso". Mille luci come in un Luna Park per la manifestazione per la quale sono stati spesi più soldi di sempre (210 miliardi di euro) tra libertà negate e fasce arcobaleno. Tante le nazionali favorite.