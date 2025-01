Il CorSera titola: "Il Milan batte la Juve e va in finale con l'Inter"

Tutto sulla Supercoppa, ma non potrebbe essere altrimenti. In semifinale tra Juventus e Milan escono vittoriosi e in finale i rossoneri di Sergio Conceiçao, per altro all'esordio in panchina dopo l'esonero di Paulo Fonseca. "Il Milan batte la Juve e va in finale con l'Inter", l'apertura in taglio alto de Il Corriere della Sera. Ad attendere il Diavolo all'incrocio della verità i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal trionfo per 2-0 sull'Atalanta di Gasperini.

Questo il tabellino di Juventus-Milan di Supercoppa Italiana:

JUVENTUS-MILAN 1-2

Marcatori: 21’ Yildiz, 71’ Pulisic, 75’ aut. Gatti

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie (dal 86’ WEAH); Locatelli (DAL 86’ fAGIOLI), Thuram (dal 79’ Douglas Luiz); Mbangula (dal 65’ Cambiaso), Koopmeiners, Yildiz; Vlahović (dal 65’ Gonzalez). A disp.: Perin, Pinsoglio, Rouhi; Adžić. All.: Motta.

MILAN (4-3-3): Maignan; E. Royal (dal 82’ Terracciano), Thiaw, Tomori, Theo Hernández; Bennacer (dal 54’ Musah), Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata (dal 82’ Gabbia), Jiménez (dal 61’ Abraham). A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Calabria, Pavlović, Vos, Zeroli, Camarda, Jović, Traorè. All.: S. Conceição.

Arbitro: Colombo di Como.

Ammoniti: 45’+1 McKennie, 78’ Emerson Royal, 82’ Pulisic.

Recupero: 1' 1T, 5’ 2T.