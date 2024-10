Il CorSport sul Milan: "Fonseca non cambia. A Firenze i titolari delle ultime tre di campionato"

vedi letture

Il Corriere dello Sport scrive così questa mattina sul Milan che domani sera sarà impegnato in casa della Fiorentina: "Fonseca non cambia. A Firenze i titolari delle ultime tre di campionato". Contro viola, Alvaro Morata tornerà in campo dal primo minuto e così in campo si rivedrà lo stessa squadra delle ultime tre partite di Serie A, in cui sono arrivati tre successi con nove gol segnati e uno solo subito.

Questa dunque la probabile formazione del Milan per la trasferta di Firenze: Maignan, Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez, Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao, Morata, Abraham.