Il "corto muso" ora è di Pioli: Milan col primato di vittorie con un gol di scarto

Il grande lavoro di sintesi di Stefano Pioli sta portando i suoi frutti: ora il Milan ha imparato a dosare le forza per rimanere in cima alla Serie A. Terzo miglior attacco e quarta miglior difesa per la squadra capolista d'Italia, che possiede il primato per partite vinte di "corto muso", quindi con un un solo gol di scarto: i rossoneri hanno portato a casa i tre punti in questo modo in ben 11 occasioni su 20 successi, mentre il Napoli in 10 occasioni su 19 vittorie. L'Inter di Simone Inzaghi 5 su 17, la Juve del profeta del "corto muso", Massimiliano Allegri, invece, solamente 3 volte.

CORTO MUSO - Come sottolinea Tuttosport, la tendenza dei successi con un gol di sa si è intensificata soprattutto nelle ultime 4 vittorie del Milan, terminate tutte 1-0 in favore dei rossoneri. La squadra di Pioli, dopo il derby vinto sempre con un gol di scarto, nel momento decisivo del campionato sta dosando le energie per andare al massimo in questo rush finale, ma nel frattempo collezionando anche successi importanti.

COMPATTEZZA - Il Milan è settimo per possesso palla complessivo e ottavo se si prende il dato nella metà campo avversaria. Dati che che mostrano come la squadra di Pioli esprima un gioco essenziale, sicuramente meno dispendioso e con una sicurezza fondata su compattezza e sull'equilibrio in zone del campo in cui è più facile ripartire. In questo modo è più difficile andare in svantaggio a sorpresa ed è più probabile difendere il gol realizzato.