Il derby è alle 18, le probabili formazioni di Pioli e Inzaghi

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il derby oggi si gioca alle 18 a San Siro. Come sempre sarà una partita tesa e che farà storia a sè ma che sicuramente potrà già essere determinante per questa fase iniziale di stagione per Milan e Inter. Queste le probabili scelte di Stefano Pioli e Simone Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Correa, Lautaro