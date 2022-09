Il desiderio di Sheva per il compleanno: "Tutto ciò che chiedo è la Pace"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

Un compleanno diverso dagli altri quello di quest'anno per la leggenda rossonera Andriy Shevchenko. L'attaccante rossonero nel giorno in cui spegne 46 candeline ha espresso un desiderio molto semplice e commosso, corredato dalla bandiera giallo e blu dell'Ucraina: "Tutti quello che chiedo per il mio compleanno è la Pace".