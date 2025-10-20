Il Diavolo non sbaglia. Il CorSera: "Leao ribalta la Fiorentina e il Milan vola in testa"

di Lorenzo De Angelis

Il Milan aveva l''occasione di balzare da solo in testa alla classifica della Serie A, e l'ha sfruttata a pieno. Grazie ad un Leao incontenibile la formazione di Max Allegri ribalta la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli rilegandola all'ultimo posto in classifica. 

Sulla delicata, importante, ma non ancora decisiva ai fini degli obiettivi stagionali, sfida di San Siro, Il Corriere della Sera ha questa mattina titolato nel piano alto della prima pagina "Leao ribalta la Fiorentina e il Milan vola in testa", cosa alla quale nessuno avrebbe mai neanche lontanamente pensato dopo la sconfitta contro la Cremonese alla prima giornata. 