Il doppio grande ex Giovanni Galli: "La Fiorentina è la mamma, mentre il Milan la moglie"
Nel pre partita di Milan-Fiorentina un grande doppio ex come Giovanni Galli è intervenuto ai microfoni di Milan TV per parlare di questa sfida alla quale è molto legato.
Milan-Fiorentina è un po' la tua partita del cuore
"Si. Guarda ci stavo pensando perché mi hanno chiamato in campo e poi dovevo venire qui in campo a ritirare questo riconoscimento. E ho detto 'La Fiorentina è la mamma', perché mi ha cresciuto, mi ha dato la possibilità di fare questa carriera. Il Milan poi è diventata la moglie perché mi ha portato nelle vette più alte".
Due parole su Mike Maignan
"Stasera ci sono due grandissimi interpreti del ruolo (Maignan e de Gea, ndr). Maignan credo abbia fatto una crescita costante da quando è arrivato in Italia. Lui già aveva dentro di se dei grandi mezzi, però credo che la scuola di portieri italiana lo hanno migliorato ancora".
