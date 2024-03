Il dott. Mazzoni è stato relatore al "Summit on Elite Sports Medicine": il tema dell'intervento e i complimenti speciali

Il dottor Stefano Mazzoni, medico sociale dell'AC Milan di grande esperienza, ieri è stato relatore al "Summit on Elite Sports Medicine", un convegno di medicina sportiva internazionale aperto gratuitamente a tutti gli interessati del settore. L'evento, organizzato per celebrare il primo anniversario della nascita del Fùtbol Doctors Network, si è concentrato su due giorni, il 20 e 21 marzo e ha avuto ospiti menti eminenti come il medico del Real Madrid, del Manchester United e dei Los Angeles Lakers, tra gli altri. Ieri è stato il turno della lezione di Stefano Mazzoni. L'evento si tiene all'Ospedale Universitario Sanchinarro a Madrid.

Il medico rossonero si conferma così come uno dei professionisti maggiormente stimati in campo internazionale. Tra i membri fondatori della Fùtbol Doctors Network - che si propone di "ottimizzare la cura dei giocatori fornendo l'accesso a una rete di medici di alto livello e ai migliori servizi di consulenza sanitaria. Il nostro obiettivo è ottimizzare le prestazioni dei giocatori, prevenire e gestire gli infortuni e accelerare il recupero per le squadre sportive di tutto il mondo" - il dottor Mazzoni ha tenuto una lezione dal titolo: "Medical Department Protocol for Player Assessment" (trad. italiana: Protocollo del dipartimento medico per la valutazione dei giocatori). Nello specifico Mazzoni si è concentrato su tematiche come il prendersi cura di un atleta di alto livello al giorno d'oggi e anche di come è cambiato il ruolo del medico sportivo negli ultimi 10 anni.

Al termine della lezione, la soddisfazione per il dottore rossonero di avere ricevuto i complimenti personali del dott. Carl-Henrik Heldin, presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Nobel.