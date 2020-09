Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex ds del Brescia Gianluca Nani si è esposto così sul neo acquisto rossonero Sandro Tonali: "Tonali? Se è uno bravo non conta l'età. A Brescia Pirlo e Hamsik a 16 anni giocavano. Non so se sarà titolare ma sicuramente avrà il suo spazio, ha le qualità per emergere e far bene, ha personalità e presenza".