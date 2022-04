Il Gazzettino - La "Cattedrale" di Mlan ed Inter trova casa a Sesto?

A causa delle lungaggini che si stanno riscontrando nella città di Milano, Inter e Milan hanno ripreso in considerazione l'idea di costruire il nuovo impianto sportivo, "La Cattedrale" di Populous, a Sesto San Giovanni. Questa era l'indiscrezione lanciata dalla Gazzetta dello Sport a fine marzo e rilanciata nell'edizione odierna de "Il Gazzettino Metropolitano".

La priorità assoluta dei due club è quella di costruire il nuovo stadio in tempo relativamente brevi, ed ecco perché è tornata in auge l'ipotesi delle ex aree Falck di Sesto San Giovanni. Il sindaco di Sesto Roberto Di Stefano si è detto entusiasta di questa opportunità: "Nell'anno in cui siamo Città Europa dello Sport regalare il tempio del calcio sarebbe qualcosa che rimane a vita. Sarebbe il regalo più bello da fare alla città". Ci sono però degli iter burocratici da rispettare, continua Di Stefano: "Non dipende solo da noi, per realizzare questo sogno bisogna essere in tre: il Comune, e da noi l'ok già ce l'hanno, la proprietà che deve mettere a disposizione l'area e le due società. Se alla proprietà va bene restano le due società, la scelta è solo in capo a loro".

Secondo Il Gazzettino scegliere Sesto per il nuovo stadio accelererebbe di molto i tempi per la realizzazione del progetto. Le aree della ex Falck, che si estendono per un milione e 250mila metri quadri, sono già in buona parte bonificate. Inoltre il progetto di Milan ed Inter non richiederebbe più di 150mila metri quadrati.

Per ora comunque è tutto congelato, in attesa di sviluppi da Milano, da Beppe Sala e dal probabile dibattito pubblico che coinvolgerà le due squadre.