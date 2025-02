Il Genoa torna alla vittoria: Pinamonti-Cornet stendono il Venezia nel finale

Il Genoa dopo una sconfitta e un pareggio, torna alla vittoria nel posticipo del lunedì che ha chiuso il 25° turno del campionato di Serie A Enilive. Il Grifone affronatava il Venezia in una partita chiave in ottica salvezza e ha vinto nel finale per 2-0, con entrambi i gol arrivati dopo l'80° minuto di gioca. Notte fonda invece per la squadra di Eusebio Di Francesco, sempre più a rischio, che rimane penultima a soli 16 punti in graduatoria. A decidere il match le reti del solito Andrea Pinamonti all'81° e la prima gioia in Italia per Maxwel Cornet all'86°.

I risultati della 25ª giornata

14/02/2025 Venerdì 20.45 Bologna-Torino 3-2

15/02/2025 Sabato 15.00 Atalanta-Cagliari 0-0

15/02/2025 Sabato 18.00 Lazio-Napoli 2-2

15/02/2025 Sabato 20.45 Milan-Hellas Verona 1-0

16/02/2025 Domenica 12.30 Fiorentina-Como 0-2

16/02/2025 Domenica 15.00 Monza-Lecce 0-0

16/02/2025 Domenica 15.00 Udinese-Empoli 3-0

16/02/2025 Domenica 18.00 Parma-Roma 0-1

16/02/2025 Domenica 20.45 Juventus-Inter 1-0

17/02/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Venezia 2-0