Il Giornale: "Allegri tedoforo chiede più cinismo al Milan. E prima del Como archivia il mercato"

L'edizione odierna de Il Giornale titola così stamattina: "Allegri tedoforo chiede più cinismo al Milan. E prima del Como archivia il mercato". Dopo aver portato ieri mattina la Fiamma Olimpica, Max Allegri si è presentato in conferenza stampa per parlare della gara di questa sera in casa del Como e ha chiesto maggiore cattiveria ai suoi ragazzi: "Bisogna riprendere ad essere un pochino più cattivi all'interno della partita. Ci sono momenti in cui siamo un pochino fragili nelle due fasi. E poi migliorare le situazioni di gioco, soprattutto essere più precisi tecnicamente. i giocatori hanno ottime qualità, devono essere convinti di essere una squadra forte".

Sul mercato di gennaio del Diavolo, Allegri ha invece spiegato: "Quanto erano stati importanti nel 2011 gli arrivi del mercato del gennaio? Arrivarono due giocatori straordinari. Van Bommel meraviglioso, Antonio aveva qualità straordinarie. Furono importanti. Non vuol dire che quest'anno abbiamo bisogno di due giocatori, la rosa va bene così. L'importante è che siamo contenti, e soprattutto che sia contento io".