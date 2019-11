Il Giornale: "Duarte operato, out 4 mesi. Ora l'assalto a Demiral"

L'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina sul Milan: "Duarte operato, out 4 mesi. Ora l'assalto a Demiral". Il difensore brasiliano è stato operato per la frattura del calcagno all'inserzione del tendine achilleo sinistro e sarà costretto a restare fuori per 3-4 mesi. I rossoneri saranno così costretti a tornare sul mercato a gennaio per acquistare un centrale: il primo nome della lista è sempre quello di Merih Demiral della Juventus.