Il Giornale: "È sempre più il Milan dei baby invincibili. Torna in Europa di rigore"

"È sempre più il Milan dei baby invincibili. Torna in Europa di rigore": questo il titolo odierno de Il Giornale per commentare la vittoria di ieri sera del Milan sul campo del Rio Ave nei playoff di Europa League. Nonostante le assenze e i tanti giovani in campo, i rossoneri sono riusciti a strappare il pass per la fase a gironi dopo ben 24 rigori. Il Diavolo torna così a parteciparà ad una competizione europea dopo sei stagioni.