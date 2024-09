Il Giornale: "Il boss Ibrahimovic non aspetta il derby per il dopo Fonseca"

"Il boss Ibrahimovic non aspetta il derby per il dopo Fonseca": titola così questa mattina Il Giornale che spiega che dopo il ko contro il Liverpool i dirigenti milanisti Ibrahimovic, Furlani e Moncada si sono riuniti a San Siro e hanno deciso che ci sarà un cambio sulla panchina del Milan senza aspettare un altro naufragio nel derby di domenica sera.

Il sostituto di Fonseca è una scelta che non si può assolutamente sbagliare e, nonostante il contatto che ci sarebbe stato nelle scorse tra Ibra e Edin Terzic, ex tecnico del Borussia Dortmund, non è escluso che alla fine il club di via Aldo Rossi opterà per un allenatore italiano che conosce bene la Serie A. In questo caso l'opzione Massimiliano Allegri potrebbe tornare d'attualità.