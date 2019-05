Il Giornale: "Il Milan fa il suo compito ma stavolta non basta. Parte la rifondazione?"

"Il Milan fa il suo compito ma stavolta non basta. Parte la rifondazione?": titola così questa mattina Il Giornale dopo il successo di ieri del Milan contro la Spal. Nonostante la quarta vittoria di fila, i rossoneri non riescono nellimpresa di qualificarsi alla Champions e dovranno accontentarsi dell'Europa League. Ora toccherà all'ad Ivan Gazidis analizzare la stagione e far partire eventualmente una nuova rivoluzione che potrebbe riguardare non solo la sfera tecnica, ma anche quella dirigenziale.