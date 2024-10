Il Giornale: "L'esempio di Fofana e Pulisic. Il Milan ha una nuova anima"

Il Giornale in edicola stamattina titola così: "L'esempio di Fofana e Pulisic. Il Milan ha una nuova anima". Il quotidiano esalta il francese e l'americano che sono diventati imprescindibili nella squadra rossonera di Paulo Fonseca. Youssouf Fofana è l'erede naturale di Frank Kessie ed è lo scudo protettivo davanti alla difesa che tanto mancava al Diavolo.

Christian Pulisic non ha segnato sabato contro l'Udinese, ma è stato comunque decisivo con l'assist per il gol vittoria di Chukwueze. Ma quello che colpisce di più è l'atteggiamento con cui scende sempre in campo: tanta qualità, ma anche grande spirito di sacrificio, come quello messo in mostra sabato sera dopo che il Milan è rimasto in dieci.