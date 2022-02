Il Giornale: "Milan, che fatica le piccole tra peccati di gioventù e gli errori del mercato"

L'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina: "Milan, che fatica le piccole tra peccati di gioventù e gli errori del mercato". In casa rossonera, c'è ancora delusione per il pareggio in casa della Salernitana ultima in classifica. Grazie al ko dell'Inter, il Diavolo ha comunque mantenuto la vetta della classifica della Serie A, ma anche a Salerno ha dimostrare di faticare un po' troppo contro le piccole. Dietro queste difficoltà c'è il rendimento a volte un po' altalenante di qualche giovane, oltre a qualche errore durante il mercato estivo e invernale quando, per esempio, non sono stati presi i sostituti prima di Calhanoglu e poi di Kjaer.