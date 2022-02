Il Giornale su Milan-Lazio: "Sarri avvelena la coppa. Ma Pioli vuole vincerla"

Il Giornale in edicola stamattina titola così su Milan-Lazio: "Sarri avvelena la coppa. Ma Pioli vuole vincerla". Il tecnico biancoceleste ha attaccato l'organizzazione della Coppa Italia, definendolo "torneo antispotivo". In casa rossonera c'è grande entusiasmo dopo il successo nel derby, ma anche tanta voglia di passare il turno e andare più avanti possibile in questa competezione.