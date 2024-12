Il Giornale sul Milan: "Magico Leao, stop and gol. Ma che fatica"

"Magico Leao, stop and gol. Ma che fatica": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che esalta la prodezza di Rafael Leao in occasione del gol che ha aperto le marcature di Milan-Stella Rossa di ieri sera. Nella ripresa è arrivato il pareggio dei serbi con l'ex Torino Radonjic, ma nel finale di gara ecco il gol vittoria du Tammy Abraham dopo una traversa di Francesco Camarda.

Di buono ci sono però solo i tre punti perchè la prestazione dei rossoneri è stata tutt'altro che entusiasmante. Nel post-partita, anche Paulo Fonseca non era soddisfatto della sua squadra e si è lasciato andare ad un duro sfogo contro i suoi giocatori: "Contento per il risultato, non per la prestazione, siamo sempre sulle montagne russe, devo parlare con i giocatori. Io lavoro tutti i giorni per il bene della squadra, ma all’interno del gruppo non so se tutti possono dire la stessa cosa. Mai mi fermerò. Io ho la coscienza a posto. Se ci sarà bisogno di far giocare i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro, lo farò. Senza problemi".