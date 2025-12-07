Il Giornale titola: "Il Diavolo ha paura del Toro anche con il doppio dei punti"
L'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina sul Milan che domani sera sarà impegnato in casa del Torino: "Il Diavolo ha paura del Toro anche con il doppio dei punti". Visto il rendimento finora in questo campionato, con i rossoneri che hanno 28 punti in classifica e con i granata che ne hanno la metà (14), sulla carta la squadra di Max Allegri è favorita, ma lo Stadio Olimpico Grande Torino è un campo molto ostico negli ultimi anni per il Diavolo che ha vinto solo una volta negli ultimi dodici incontri giocati in casa dei granata. Dunque servirà una grande prestazione per portare a casa i tre punti.
DOVE VEDERE TORINO-MILAN
Data: Lunedì 8 dicembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico Grande Torino
Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it
LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Baccini-Bercigli
IV Uomo: Tremolada
VAR: Ghersini
AVAR: Abisso
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan