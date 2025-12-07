Il Giornale titola: "Il Diavolo ha paura del Toro anche con il doppio dei punti"

L'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina sul Milan che domani sera sarà impegnato in casa del Torino: "Il Diavolo ha paura del Toro anche con il doppio dei punti". Visto il rendimento finora in questo campionato, con i rossoneri che hanno 28 punti in classifica e con i granata che ne hanno la metà (14), sulla carta la squadra di Max Allegri è favorita, ma lo Stadio Olimpico Grande Torino è un campo molto ostico negli ultimi anni per il Diavolo che ha vinto solo una volta negli ultimi dodici incontri giocati in casa dei granata. Dunque servirà una grande prestazione per portare a casa i tre punti.

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Data: Lunedì 8 dicembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: Olimpico Grande Torino

Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision

Web: MilanNews.it

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Baccini-Bercigli

IV Uomo: Tremolada

VAR: Ghersini

AVAR: Abisso