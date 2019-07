Il Giornale: "Tra Inter, Atalanta e Sala è connection nerazzurra. Ma al Milan non piace"

"Tra Inter, Atalanta e Sala è connection nerazzurra. Ma al Milan non piace": titola così questa mattina Il Giornale in merito alla richiesta dell'Atalanta di giocare a San Siro le sue partite della prossima Champions League. L'Inter e il Comune di Milano ha già dato il loro via libera ai bergamaschi, mentre in via Aldo Rossi sono ore di riflessione, come ha spiegato ieri anche il presidente Scaroni: "Ci stiamo pensando. Dobbiamo valutare anche l'umore dei nostri tifosi che sono già depressi per la mancata partecipazione all'Europa league. San Siro è la casa del Milan, ma anche dei tifosi del Milan".