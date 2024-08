Il Girona sfida il Milan dopo aver rischiato di non iscriversi per conflitto d'interessi

Per rendere l'idea di quel che è stato l'anno scorso il Girona in Spagna, basti pensare che è stato il Leicester di Claudio Ranieri edizione 2015/16. A lungo si è sperato che il miracolo fosse eguagliato, alla fine ci si è dovuti "accontentare" della prima, storica qualificazione in Europa, per giunta in Champions League.

Torneo che rischiava di non giocare, nonostante la conquista sul campo. Questo perché il Girona appartiene al City Group, lo stesso che controlla il Manchester City. La UEFA a luglio ha dato il via libera all'iscrizione, ma il club catalano sarà controllato da un trust individuato dalla UEFA stessa e non potrà fare mercato col Man City.

Il condottiero è Michel, arrivato alla quarta stagione. Se l'anno scorso il grande rendimento era dovuto a un gruppo che andava avanti da qualche anno insieme, stavolta molti pezzi da novanta sono andati via: Dovbyk alla Roma, Aleix Garcia al Leverkusen, Pau Victor al Barcellona, Savinho e Yan Couto hanno salutato per fine prestito. Questa sera è arrivato il primo successo, peraltro netto (4-0) contro l'Osasuna. Nelle due partite precedenti i catalani hanno ottenuto un solo punto.

Formazione tipo (4-3-3): Gazzaniga; Martinez, Lopez, Blind, Gutierrez; Martin, Romeu, Herrera; Tsygankov, Ruiz, Gil. All. Michel.