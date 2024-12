Il granata Walukiewicz lamenta problemi respiratori: esce al 30° e viene portato in ospedale

vedi letture

Dopo una mezz'ora di partita tra Torino e Bologna, il tecnico granata Paolo Vanoli ha dovuto fare a meno del suo difensore Sebastien Walukiewicz, inserendo quindi di fretta e furia al suo posto Mergim Vojvoda.

In attesa dei medici per la diagnosi precisa, il difensore polacco ha lamentato problemi respiratori, dopo che già in settimana aveva accusato alcuni sintomi influenzali. Walukiewicz sarà trasportato in ospedale per un controllo approfondito ma chi l'ha visto lo racconta sereno.

Di seguito il racconto del primo tempo di Tuttomercatoweb.com: bel clima a livello atmosferico all'Olimpico Grande Torino, meno piacevole quello ambientale nei confronti del presidente granata Urbano Cairo, ancora al centro delle contestazioni con esplicito invito a vendere la società. Comincia male però per i padroni di casa: al minuto 8 si presenta Santiago Castro sul dischetto del rigore, dopo un fallo di Sosa ai danni di Holm segnalato dal VAR e rivisto dal direttore di gara Piccinini. L'argentino però si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic e la partita rimane così sullo 0-0. Alla mezz'ora altri problemi per Vanoli, che perde per infortunio Walukiewicz e inserisce Vojvoda nei tre di difesa. Occasioni da ambo le parti nella parte finale del primo tempo, ma nessuno arriva a colpire in maniera pulita: il primo tempo termina senza gol, 0-0 all'intervallo.