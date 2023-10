Il gravissimo errore di Piccinini in Genoa-Milan: ferma Leao (e Pulisic) a porta sguarnita per espellere Martinez. Rossoneri ancora penalizzati

vedi letture

Incredibile errore del direttore di gara Piccinini in Genoa-Milan, che ferma il gioco con Leao e Pulisic lanciati in campo aperto con la porta sguarnita per espellere Martinez dopo un fallo su Musah nell'area del Milan. I rossoneri potevano fare 2-0 al 100' inoltrato e chiudere definitivamente i giochi.

Il commentatore arbitrale di DAZN Luca Marelli commenta così la decisione di Piccinini di fermare il gioco per espellere Martinez del Genoa quando Leao aveva la palla a porta sguarnita: "Errore grave aver fermato il gioco per espellere Martinez. Andava espulso, ma non c’era nessuno in porta e Leao aveva il possesso del pallone".