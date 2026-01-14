Il Lecce non tornerà in Salento dopo l'Inter: si allenerà a Novarello per preparare la sfida al Milan

(ANSA) - LECCE, 12 GEN - Allenamento mattutino sul manto erboso del Via del Mare per il Lecce del tecnico Di Francesco in vista della gara con l'Inter di mercoledì sera al Meazza, recupero della 16/a giornata di campionato. Lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri, mentre hanno svolto un lavoro personalizzato Früchtl, Berisha e Morente, ancora indisponibili. Terapie per Camarda a causa di un trauma contusivo alla spalla destra: anche l'attaccante è out per la sfida contro i nerazzurri. Per la gara di mercoledì sera Di Francesco, oltre a far la conta degli infortunati, dovrà rinunciare, a Banda e Gaspar, espulsi nella gara persa contro il Parma. Si resta in attesa di conoscere le decisioni del giudice sportivo che, sulla base del referto arbitrale, potrebbe fermarli entrambi per più turni.

Stop forzato anche per il centrocampista Ramadani che, diffidato, è stato ammonito. Domattina in programma la seduta di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare prima della partenza in charter alla volta di Milano. Il gruppo squadra, dopo la gara di mercoledì, si trasferirà al Centro Sportivo di Novarello dove proseguirà la preparazione in vista della gara di domenica sera, sempre al Meazza, contro il Milan. (ANSA).