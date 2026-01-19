Il mantra di Rabiot dopo il Lecce: "Cuore caldo, mente fredda..."

Il mantra di Rabiot dopo il Lecce: "Cuore caldo, mente fredda..."
Oggi alle 17:30News
di Francesco Finulli

Anche ieri sera, nella vittoria per 1-0 contro il Lecce a San Siro griffata dalla prima rete milanista di Niclas Fullkrug, uno dei migliori in campo tra le fila rossonere è stato Adrien Rabiot, giocatore che ha davvero lanciato il centrocampo del Diavolo in un'altra dimensione nel corso di questa stagione e per questo così tanto voluto da Max Allegri in chiusura di calciomercato.

Per festeggiare i tre punti ottenuti contro la formazione salentina allenata da Di Francesco, il centrocampista francese ha esultato con un post social in cui scrive un mantra che sembra riassumere molto bene lo stesso Adrien come pure, in parte, il Milan stesso: "Cuore caldo, mente fredda...".