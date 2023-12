Il Mattino - De Laurentiis su tutte le furie dopo gli episodi in Napoli-Inter. Massa non arbiterà più i partenopei

vedi letture

Aurelio De Laurentiis furioso nel post-gara di Napoli-Inter 0-3. Il presidente del club partenopeo, che poi ha mandato il ds Meluso davanti alle telecamere per commentare l'arbitraggio di Massa, subito dopo il triplice fischio ha così parlato ai suoi dirigenti: "Non facciamo complottismo, non facciamo dietrologia, ma abbiamo perso per gli errori dell'arbitro. E ci spiace per i nostri tifosi", le sue parole riportate da 'Il Mattino'.

De Laurentiis ha inoltre telefonato ai vertici della Federcalcio e degli Arbitri per protestare per la direzione del Maradona perché il Napoli - si legge - si è subito considerato gravemente danneggiato per quanto accaduto nel big match della 14esima giornata di Serie A.

Ora bisogna capire cosa decideranno Pacifici e Rocchi: difficilmente Massa verrà sospeso ma di sicuro per quest'anno non arbitrerà più i partenopei.