"Il mediano è Fofana, lo sappiamo tutti": Fonseca anticipa l'arrivo di Youssouf. E così il Milan ha preso tutte le prime scelte, tranne una

Martedì sera, al termine di Milan-Monza, un sornione Paulo Fonseca aveva un po' sorpreso tutti con il suo "Il mediano è Fofana, lo sappiamo tutti", detto con il sorriso sulle labbra rispondendo al nostro Antonello Gioia. Il tecnico portoghese ha così anticipato l'ultimo dei "dettagli" menzionati da Ibra: oltre al francese, il famoso mediano con caratteristiche difensive, sono arrivati un centravanti, un terzino destro ed un centrale di piede mancino.

Morata, Pavlovic, Emerson Royal e Fofana. Il Milan, a parte il centravanti, con Zirkzee sfumato a causa delle richieste altissime del suo entourage (15 mln di commissioni su 40 di clausola), è riuscito a centrare tutte le primissime scelte che si era prefissato per i ruoli da rinforzare. La strategia di Furlani, Moncada e Ibra, quella di trattare ad oltranza per arrivare all'obiettivo spendendo quanto stabilito internamente, potrà non convincere molti e sicuramente ha qualche controindicazione, ma va riconosciuto come si sia rivelata vincente, almeno sulla carta. Poi, come sempre, sarà il campo a dare il responso.