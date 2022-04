Il Messaggero - Romagnoli-Lazio, il difensore ai tifosi biancocelesti: "Fosse per me verrei pure domani"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Messaggero in edicola questa mattina riporta una frase che Alessio Romagnoli avrebbe rivolto ad alcuni tifosi biancocelesti domenica sera all'uscita dall'Olimpico dopo Lazio-Milan in merito al suo possibile sbarco nella squadra di Lotito: "Fosse per me, verrei pure domani". Il difensore, che non ha mai nascosto la sua fede laziale, è in scadenza di contratto con i rossoneri il prossimo 30 giugno.