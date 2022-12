Il messaggio del Milan in ricordo di Sconcerti: "Il suo amore per lo sport resterà sempre con tutti noi"

MilanNews.it

"Per il mondo del calcio è stato un grande onore essere raccontato da Mario Sconcerti. Commozione per la sua scomparsa e grande vicinanza alla famiglia nel momento del lutto. Il suo amore per lo sport resterà sempre con tutti noi". Questo il messaggio ufficiale del Milan in ricordo di Mario Sconcerti, scomparso oggi.