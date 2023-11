Il messaggio del Milan nella giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne

Oggi, 25 novembre, è la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne. Il Milan come club è sceso in campo questa mattina con un messaggio e una forte tesimonianza tramite i propri social. "La violenza contro le donne persiste in tutti i paesi del mondo come la violazione più diffusa dei diritti umani. Oggi, una donna su tre è vittima di violenza. L'AC Milan vive questa giornata per chiedere una fine a questo problema. Se hai bisogno di aiuto in Italia, chiama il numero 1522 o visita http://acmi.land/UN_EndViolence.

Nel video pubblicato a corredo, diversi giocatori rossoneri lanciano un messaggio forte. A intervenire, in ordine di apparizione e nella rispettiva lingua natìa, sono Tomori, Giroud, Calabria. Il messaggio: "Vietarle di uscire la sera, non è roba da uomini. Dirle come si deve vestire, non è roba da uomini. Controllarle il telefono, non è roba da uomini. Non è roba da uomini, obbligarla a fare sesso. Umiliarla non è roba da uomini. Farle del male, non è roba da uomini. Fermare la violenza contro le donne: questa è roba da uomini"