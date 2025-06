Il messaggio di Marotta a Simone Inzaghi dopo l'addio all'Inter

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - "A nome del nostro azionista Oaktree e di tutto il club, desidero ringraziare Simone Inzaghi per il lavoro svolto, per la passione dimostrata e anche per la sincerità nel confronto odierno, che ha portato alla decisione comune di separare le nostre strade. Solamente quando si è combattuto insieme per raggiungere il successo giorno per giorno, si può avere un dialogo franco come quello accaduto oggi". Così il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha commentato la decisione del club e del tecnico Simone Inzaghi di separarsi, dopo l'incontro avvenuto oggi. (ANSA).