Il Milan accoglie Karim Rmaiti per la squadra AQM

Il Milan ha dato il benvenuto a Karim Rmaiti, giovane giocatore professionista di FIFA, accogliendolo nella squadra di AQM, collaborazione per gli ESports tra il club rossonero e QLASH.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> Welcome to the AQM Team, <a href="https://twitter.com/RmaitiKarim?ref_src=twsrc%5Etfw">@RmaitiKarim</a>! <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ReadyToQLASH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ReadyToQLASH</a> <a href="https://t.co/4Ftgd5watF">https://t.co/4Ftgd5watF</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1354850982451171329?ref_src=twsrc%5Etfw">January 28, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>