Il Milan apre il 25° turno di Serie A: il programma completo

Il Milan questa sera aprirà il 25° turno del campionato di Serie A Enilive: i rossoneri sono impegnati alle ore 20.45 all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani in casa del Pisa, penultimo in classifica e con un nuovo allenatore in panchina alla sua seconda gara alla guida dei toscani. Sarà una giornata molto importante ai fini della classifica, con una partita cruciale sabato sera tra Inter e Juventus in quel di San Siro e una tosta anche domenica sera tra Napoli e Roma. Il programma completo.

SERIE A - 25° TURNO DI SERIE A ENILIVE

VENERDÌ 13/02

ore 20.45, Pisa-Milan

SABATO 14/02

ore 15, Como-Fiorentina

ore 18, Lazio-Atalanta

ore 20.45, Inter-Juventus

DOMENICA 15/02

ore 12.30, Udinese-Sassuolo

ore 15, Parma-Hellas Verona

ore 15, Cremonese-Genoa

ore 18, Torino-Bologna

ore 20.45, Napoli-Roma

LUNEDÌ 16/02

ore 20.45, Cagliari-Lecce