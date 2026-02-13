Il Milan apre il 25° turno di Serie A: il programma completo
Il Milan questa sera aprirà il 25° turno del campionato di Serie A Enilive: i rossoneri sono impegnati alle ore 20.45 all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani in casa del Pisa, penultimo in classifica e con un nuovo allenatore in panchina alla sua seconda gara alla guida dei toscani. Sarà una giornata molto importante ai fini della classifica, con una partita cruciale sabato sera tra Inter e Juventus in quel di San Siro e una tosta anche domenica sera tra Napoli e Roma. Il programma completo.
SERIE A - 25° TURNO DI SERIE A ENILIVE
VENERDÌ 13/02
ore 20.45, Pisa-Milan
SABATO 14/02
ore 15, Como-Fiorentina
ore 18, Lazio-Atalanta
ore 20.45, Inter-Juventus
DOMENICA 15/02
ore 12.30, Udinese-Sassuolo
ore 15, Parma-Hellas Verona
ore 15, Cremonese-Genoa
ore 18, Torino-Bologna
ore 20.45, Napoli-Roma
LUNEDÌ 16/02
ore 20.45, Cagliari-Lecce
