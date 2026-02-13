Serie A, la classifica aggiornata dopo 24 giornate: il Milan con l'asterisco
Inizia oggi il 25° turno del campionato di Serie A Enilive. Sarà proprio il Milan ad aprire le danze, dopo 10 giorni di pausa, in casa del Pisa, penultimo in classifica. I rossoneri al momento hanno la classifica con l'asterisco che verrà rimosso mercoledì con il recupero contro il Como: al momento i rossoneri hanno un punto di vantaggio sul Napoli terzo, e quattro su Juventus e Roma. Sul Como ci sono nove lunghezze in più, mentre dall'Inter capolista il ritardo è di otto punti.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 58
2. Milan 50 *
3. Napoli 49
4. Juventus 46
5. Roma 46
6. Como 41 *
7. Atalanta 39
8. Lazio 33
9. Udinese 32
10. Bologna 30
11. Sassuolo 29
12. Cagliari 28
13. Torino 27
14. Parma 26
15. Cremonese 23
16. Genoa 23
17. Lecce 21
18. Fiorentina 18
19. Pisa 15
20. Hellas Verona 15
Una gara in meno *
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan