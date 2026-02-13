Serie A, la classifica aggiornata dopo 24 giornate: il Milan con l'asterisco

vedi letture

Inizia oggi il 25° turno del campionato di Serie A Enilive. Sarà proprio il Milan ad aprire le danze, dopo 10 giorni di pausa, in casa del Pisa, penultimo in classifica. I rossoneri al momento hanno la classifica con l'asterisco che verrà rimosso mercoledì con il recupero contro il Como: al momento i rossoneri hanno un punto di vantaggio sul Napoli terzo, e quattro su Juventus e Roma. Sul Como ci sono nove lunghezze in più, mentre dall'Inter capolista il ritardo è di otto punti.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Inter 58

2. Milan 50 *

3. Napoli 49

4. Juventus 46

5. Roma 46

6. Como 41 *

7. Atalanta 39

8. Lazio 33

9. Udinese 32

10. Bologna 30

11. Sassuolo 29

12. Cagliari 28

13. Torino 27

14. Parma 26

15. Cremonese 23

16. Genoa 23

17. Lecce 21

18. Fiorentina 18

19. Pisa 15

20. Hellas Verona 15

Una gara in meno *