Oggi torna in campo il Milan: la probabile formazione rossonera

Per la gara di questa sera all'ombra della Torre Pendente tra Pisa e Milan, il tecnico rossonero si affiderà ancora alla coppia Nkunku-Loftus, che ha ben figurato al Dall'Ara nell'ultima gara. A centrocampo anche fiducia agli stessi uomini con la conferma di Athekame a destra e quella di Bartesaghi a sinistra: al centro ci sarà Fofana insieme agli insostituibili Modric e Rabiot. L'unico cambio rispetto a Bologna sarà davanti a Mike Maignan, ovviamente confermatissimo: si rivedrà infatti Tomori insieme a Gabbia e Pavlovic.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)

16 Maignan

23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic

24 Athekame, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi

8 Loftus-Cheek, 18 Nkunku

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 5 De Winter, 27 Odogu, 2 Estupinan, 4 Ricci, 30 Jashari, 10 Rafa Leao, 11 Pulisic, 9 Fullkrug

Allenatore: Massimiliano Allegri

Indisponibili: Gimenez, Saelemaekers

Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot

Squalificati: nessuno