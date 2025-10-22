Il Milan apre il turno numero otto di Serie A venerdì sera: il programma
Lunedì si è chiusa la settima giornata di Serie A Enilive, con la gara tra Cremonese e Udinese, ma il Milan, nuova capolista solitaria, deve pensare solamente alla prossima gara che sarà già venerdì sera alle 20.45 a San Siro contro il Pisa: i rossoneri dunque inaugureranno la giornata di campionato, con la possibilità di regalarsi un'altra settimana in vetta, anche se ci saranno da valutare le tantissime incognite legate agli infortuni occorsi al Diavolo in questi giorni. Il programma del prossimo turno completo.
VENERDÌ 24/10
ore 20,45, Milan-Pisa
SABATO 25/10
ore 15, Parma-Como
ore 15, Udinese-Lecce
ore 18, Napoli-Inter
ore 20.45, Cremonese-Atalanta
DOMENICA 26/10
ore 12.30, Torino-Genoa
ore 15, Verona-Cagliari
ore 15, Sassuolo-Roma
ore 18, Fiorentina-Bologna
ore 20.45, Lazio-Juventus
