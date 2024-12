Il Milan attende con impazienza il ritorno di Pulisic e Leao: nel 2024 nessuno come loro

Il Milan, anche durante questi giorni di vacanza, attende con ansia il ritorno in campo di Chris Pulisic e Rafa Leao, entrambi ai box. Se per l'americano c'è grande ottimismo di rivederlo per il match contro la Roma per Rafa invece i tempi sono un po' più dilatati e si andrà a finire a gennaio.

Pur essendo due esterni d'attacco e non due punte pure da inizo 2024, Christian Pulisic (14G+9A) e Rafael Leão (12G+11A) sono i due giocatori di Serie A che hanno preso parte al maggior numero di reti tra tutte le competizioni: 23 entrambi. A riportarlo è Opta.