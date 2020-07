Il Milan cala il poker alla Juventus: l'ultima volta fu nel 1989, un 4-0 a San Siro

Poker alla Vecchia Signora. Il Milan trionfa questa sera compiendo una grande rimonta sulla Juventus. Da 0-2 a 4-2 per un successo importantissimo per la squadra di Stefano Pioli nella lotta per un posto un Europa. Quattro reti ai bianconeri, un avvenimento che non accadeva dal 1989 quando il Diavolo si impose 4-0 con l’autogol di Tricella, la rete di Evani e la doppietta realizzata da Mannari.