Il Milan cerca un altro attaccante. Gimenez: "Non sono preoccupato. Più la rosa è ampia e competitiva, più si cresce"

Santiago Gimenez ha rilasciato queste parole ai microfoni di Sky:

Su Modric: "Incredibile. Dal primo giorno si vede la sua qualità. È un giocatore che serve molto gli attaccanti, e noi bomber siamo contenti di avere uno come lui”.

Sull'arrivo di un altro centravanti: "Se mi preoccupa? No, al contrario. Sarebbe una gioia e una soddisfazione. Più la rosa è ampia e competitiva, più si cresce. Lavorerò per segnare tanti gol”.

