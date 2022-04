Il Milan che punta e il Milan che viene puntato. L'appetito dei rossoneri è tornato appetibile

MilanNews.it

Bisognava tornare al gol dopo 222 minuti di digiuno e il Milan ci è riuscito con le reti di Leao all'11esimo e di Messias all'87esimo. Bisognava tornare alla vittoria dopo due pareggi deludenti consecutivi e il Milan ci è riuscito con il 2-0 al Genoa. Bisognava tornare in testa alla classifica dopo il sorpasso dell'Inter e il Milan ci è riuscito subito, nonostante il tutto resti sotto l'ombra dell'asterisco.

Il Milan che punta

Il Milan, contro il Genoa, fa ciò che deve e torna a segnare, torna a vincere e torna primo in classifica. La prestazione davanti ai 70mila di San Siro (record stagionale) non è stata di certo eccezionale: poco ritmo e poca qualità nelle scelte finali nonostante l'inizio di vampate, ma in questo momento più che mai vincere è davvero l'unica cosa che conta. Anche perché il duello con l'Inter si fa sempre più acceso e il Milan è tornato con la forza della vittoria a puntare i nerazzurri sia per la corsa Scudetto (+2 in classifica con una partita in più) che in Coppa Italia con la semifinale di ritorno decisiva di martedì.

Il Milan che viene puntato

L'appetito rossonero è, dunque, tornato importante: c'è voglia di lottare per vincere e, se possibile, di vincere; i risultati, d'altronde, sono lì a testimoniare la bontà del progetto al di là dei trofei che, comunque, restano ciò che segna la differenza. E non è un caso che il Milan sia anche tornato appetibile sul mercato internazionale. È di ieri, infatti, la notizia clamorosa della trattativa per la cessione del club tra Investcorp, fondo del Bahrain sostenuto da Mubadala, fondo sovrano degli Emirati Arabi Uniti, ed Elliott; la valutazione e la relativa offerta si aggira sul miliardo di euro, con Elliott intenzionato a vendere solo in mani sicure. Le due prossime settimane, considerati i tempi della trattativa in esclusiva, ptrebbero essere decisivi per una rapida chiusura.