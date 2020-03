Il Milan chiude a chiave la porta. Gioca il Genoa? È la sagra dei rigori

Andamento positivo in campionato per il Milan che nel corso delle ultime otto gare ha perso solo la rocambolesca sfida contro l'Inter, racimolando 15 punti. Il Genoa è tornato a perdere nell'ultima sfida giocata prima del rinvio di questo match: era in serie positiva da quattro gare.

52 partite giocate a San Siro tra queste due squadre in campionato (una in B) e sono solo 5 le affermazioni dei liguri su questo campo. L'ultima è avvenuta il 29 aprile 2015 (1-3). Attenzione all'1-0 per il Milan, è questo il risultato che si è verificato più volte: 14 (praticamente una volta ogni 4).

Con l'avvento di Pioli, il Milan ha puntato molto sulla registrazione della fase difensiva e alla vigilia di questa tornata di recuperi è la squadra che ha chiuso il maggior numero di gare senza subire reti, a pari merito con Verona e Lazio (nove volte). Tanti rigori negli incontri che hanno visto protagonista il Genoa. La squadra rossoblu è seconda per tiri dal dischetto avuti a favore: 9 (due falliti). Mentre è prima a pari merito con Lecce, Juventus, Torino e Udinese per rigori avuti contro: 8 (di cui uno non realizzato).

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO (SERIE A E B)

33 vittorie Milan

14 pareggi

5 vittorie Genoa

93 gol fatti Milan

43 gol fatti Genoa

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1929/1930 Serie A Milan vs Genoa 0-2

L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2018/2019 Serie A Milan vs Genoa 2-1