Il Milan convoca l'Assemblea dei Soci per il 28 ottobre

Il Milan ha convocato la prossima Assemblea dei Soci per il prossimo 28 ottobre alle ore 17 (in seconda convocazione il giorno dopo alla stessa ora). Questa la convocazione di Paolo Scaroni con l'ordine del giorno:

"a tutti i Soci

a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione

a tutti i componenti del Collegio Sindacale

c/o loro sedi

Milano, 13 ottobre 2024

Egregi Signori,

a mezzo della presente siete invitati a partecipare all'Assemblea ordinaria dei soci di Associazione Calcio Milan S.p.A. (la "Società), convocata per il giorno 28 ottobre 2024 alle ore 17:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 ottobre 2024 stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del bilancio di esercizio di AC Milan S.p.A. al 30 giugno 2024, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

2) Presentazione del bilancio consolidato di AC Milan S.p.A. al 30 giugno 2024, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti".