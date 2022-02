Il Milan deve puntare a 'qualcosa di eccezionale'. La formazione anti Udinese

© foto di www.imagephotoagency.it

In queste ore non è per niente facile parlare di calcio, ma, come ha sostenuto Stefano Pioli in conferenza stampa, ciò che il calcio e lo sport possono fare è alleviare le sofferenze fisiche e mentali di tutti regalando spettacolo ed emozioni. E allora stasera si gioca ed è tempo di sfide delicate: alle 18:45 Milan-Udinese, alle 21 Genoa-Inter. La lotta Scudetto prosegue a distanza.

"Se poi saremo bravi..."

E il Milan c'è. Ci è immischiato fino al collo ed è inutile nasconderlo. L'obiettivo sarà anche quello di migliorare i 79 punti della passata stagione, ma è abbastanza evidente che, se i rossoneri riuscissero a farlo, le probabilità Scudetto aumenterebbero dato l'abbassamento - teorico, ma molto probabile - della stessa quota Scudetto, al quale si può puntare considerando il primo posto in classifica a fine febbraio."Noi vogliamo - ha dichiarato Pioli in conferenza stampa - migliorare il punteggio dell'anno scorso. Se poi saremo bravi a migliorarlo di così tanti punti da vincere lo Scudetto sarà qualcosa di eccezionale. Abbiamo costruito una casa su basi solide, adesso dobbiamo abbellirla curando tutti i dettagli da qui alla fine".

La probabile formazione

Per farlo, il tecnico rossonero si affiderà alla migliore formazione possibile stasera contro l'Udinese, avversario storicamente ostico per i rossoneri: Maignan in porta, confermata la difesa con Calabria, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez, in mediana sicura la coppia Kessie-Tonali, con Giroud di punta supportato da Messias, Diaz e Leao.