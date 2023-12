Il Milan deve trovare la forza in San Siro: questi i numeri in casa dei rossoneri

Il Milan di Pioli si avvicina all'importante sfida di sabato sera contro il Frosinone di Di Francesco, reduce da una vittoria in casa per 2-1 contro il Genoa. Ci soffermiamo su un'interessante dato riguardante le partite a San Siro, in campionato, del Milan in questa stagione. Infatti i ragazzi di Pioli hanno finora giocato 6 partite casalinghe in Serie A, vincendone 4 e perdendone però 3 ( contando anche il derby, dove però il Milan giocava in "trasferta").

I rossoneri a San Siro trovano maggior sollievo: 4-1 contro il Torino, una vittoria per 1-0 contro il Verona, convincente gara contro la Lazio con i gol di Okafor e Pulisic e l'ultima vittoria contro la Viola grazie al rigore di Theo. I passi falsi sono appunto 3: il derby perso contro l'Inter e le due brutte prestazioni contro Juventus e Udinese. In un momento di poca lucidità e qualche difficoltà di troppo, il Milan ha bisogno di ritrovare certezze ed entusiasmo nel proprio stadio e con un pubblico, forse in questo momento un pò spento dopo le recenti partite dei rossoneri ma che comunque è sempre stato accanto alla squadra.