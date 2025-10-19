Il Milan è da scudetto? Calamai: "Lo dimostri contro quel Pioli che il tricolore lo ha vinto sfidando i pronostici"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha non solo commentato le partite di Serie A andate in scena nella giornata di ieri, ma ha anche presentato l'interessante partita di San Siro di questa sera tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Fiorentina dell'ex tanto atteso Stefano Pioli:

"E stasera tocca al Milan. Per la squadra di Allegri quella contro una Fiorentina in stato confusionale è una prova di maturità. Il Milan è da scudetto? Lo dimostri contro quel Pioli che il tricolore lo ha vinto sulla panchina rossonera sfidando tutti i pronostici. Allegri deve rinunciare alle sue stelle Rabiot e Pulisic. Tanta roba. Due giocatori che sanno incidere in fase conclusiva. Che sanno inventarsi il colpo decisivo. Dall’altra parte la Fiorentina punta a recuperare Kean. Allegri spera di avere qualcosa di speciale da Leao. Un talento smarrito. Max riuscirà a riaccendere il gioiello portoghese? Leao può dare la spinta decisiva al Milan per andare a caccia del tricolore. Allegri e Pioli hanno una cosa in comune: un disperato bisogno di fare punti. Anche se per obiettivi totalmente diversi".