Il Milan e gli auguri a Mateo Musacchio: "Buon compleanno al nostro difensore"

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha augurato un felice compleanno a Mateo Musacchio: "29 anni fa il nostro difensore, Mateo Musacchio apriva gli occhi per la prima volta. Buon compleanno".

#OnThisDay, back in the distant 1990, @MateoMusacchio5 was born. Happy Birthday, Mateo



29 anni fa il nostro difensore, Mateo Musacchio apriva gli occhi per la prima volta. Buon compleanno pic.twitter.com/hqN3edRizl